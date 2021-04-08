Aliağaspor FK hazırlık maçında güldü
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Aliağaspor FK hazırlık maçında güldü

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Aliağaspor FK hazırlık maçında güldü

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, hazırlık karşılaşmasında Buca Zafer Spor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginin (BAL) şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden Aliağaspor FK, hazırlık karşılaşmasında Buca Zafer Spor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Liginin (BAL) ekiplerinden Aliağaspor FK, Buca Zafer Spor ile hazırlık maçı yaptı. Sarı siyahlı ekip, rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada 90 dakika üstün oynayan Aliağaspor FK'nın gollerini 25. ve 65. dakikada Çağrı Alpaslan atarken, konuk ekibin tek golünü 50. dakikada geldi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. - İZMİR

Aliağaspor FK hazırlık maçında güldü
Aliağaspor FK hazırlık maçında güldü
Aliağaspor FK hazırlık maçında güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:24:20. #1.16#
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