Ali Koç: Son dakikaya kadar inanmaya devam edeceğiz

"1'inci de 2'nci de 3'üncü de ipi göğüsleyebilir""Bizi buraya kadar Erol hoca getirdi, unutmamak gerek""Emre, yıllardır kendisini buna hazırlıyor"Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , "Bay haftası öncesi önemli bir virajı geçtik. 7 haftada her şey olabilir. Biz son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar inanmaya devam edeceğiz" dedi.Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir 'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşadığı Covid-19 sürecini hafif atlattığını belirten Koç, "Uzun zaman oldu beraber olamayalı. Tüm futbol ailesine teşekkür ederim. Çok şükür hafif atlattım diyebilirim. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Yeni varyant çabuk yayılıyor. Kulübümüzün tüm branşlarına yayıldı. Voleybolda son maça çıkamadık. Kadınlar basketbolda 4 oyuncumuz pozitifti. Yarı final maçının sonlarında yorgunlukları ortaya çıktı. Diğer kulüpler de bu sıkıntıları yaşıyor. Yanımda olan, merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Kulüp olarak bu virüsle son haftalarda ciddi bir şekilde uğraşıyoruz. Kötü bir zamanda yakaladı bizi. Ben aşı olmadım ama sırası gelip aşı olmayanlar var, mutlaka aşı olsunlar. Zararı yok, faydası vardır. Her aşı olan yakalanmayacak diye bir şey yok ama daha çabuk iyileştiklerini söyleyebilirim" diye konuştu."BÜTÜN ARKADAŞLARIMI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"Medipol Başakşehir galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Koç, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Bütün arkadaşlarımı canıgönülden kutluyorum. Başakşehir geçen senenin şampiyonu. Çok talihsizlik yaşadılar. Bizim iki sene evvel yaşadığımız gibi. İki takım için de kritik bir maçtı. Mutlu olan, muvaffak olan biz olduk. Bay haftası öncesi önemli bir virajı geçtik. 7 haftada her şey olabilir. Biz son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar inanmaya devam edeceğiz. Topla çok oynayan, rakibe az şans veren bir takımız. Dolayısıyla yakaladığımız havadan, oynadığımız futboldan gayet memnunuz. Kalecimiz Altay, iyi bir insan. Ona da buradan çok geçmiş olsun diyorum. Sadık yeni yeni dönüyor. Bu sezon olmasa da milli takımın Avrupa turnuvalarına yetişme ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı."ÜMİT ÖZTÜRK İLE SIKINTILARIMIZ VAR"Maçın VAR hakemi Ümit Öztürk'ün performansı ile karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a yardımcı olmadığını vurgulayan başkan Ali Koç, "Malatya maçında gördüğüm tüm yorumcular penaltıyı işaret etti. Biz maçtan sonra bir şey demedik. Türkiye'de genellikle herkes hakem performansından özellikle VAR hakemlerinin performansından şikayetçi. Ne kadar katılırsınız bilmem ama en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden takımız. Taraftarlarımız tarafından bu sebepten dolayı tenkit ediliyoruz. Bunu çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Kimin sesi çok çıkarsa onun kazandığı bir ortam olsun istemiyoruz. Bugün VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk ile sıkıntılarımız var. Onun hakemlik yaptığı maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Cüneyt hocanın işini bugün zorlaştırdı. Yediğimiz golden önceki pozisyonda yardımcı olmalıydı. Bu isim özelinde rahatsızlıklarımız var. O gelsin, bu gelmesin demedik ama buna dikkat çekmeyi gerekli buldum" şeklinde konuştu."1'İNCİ DE 2'NCİ DE 3'ÜNCÜ DE İPİ GÖĞÜSLEYEBİLİR"Son haftalarına girilen ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Ali Koç, "Bizim 6 maçımız kaldı. Şu ortamda her şey olabilir. 1'inci de 2'nci de 3'üncü de ipi göğüsleyebilir. Heyecanlı bir lig olacak. Bir hava yakaladık inşallah devamını getirebiliriz. Yakaladığımız havayı sakatlık ya da Covid konusu engelleyebilir. İnşallah ikisinden de zarar görmeden ipi göğüsleriz. Birkaç hafta önce bu duruma mucize diyebilirdik ama şimdi diyemiyoruz. Kalan 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ile her şey olabilir" dedi."BİZİ BURAYA KADAR EROL HOCA GETİRDİ, UNUTMAMAK GEREK"Erol Bulut ile yolların ayrılması konusuyla ilgili de konuşan başkan Ali Koç, şunları kaydetti: "Erol hocanın çok büyük bir emeği var, ona inandık. Yurt içinde yurt dışında çok analiz yaptık, yapay zekayı kullandık. Bir haftaya geldiğimizde kan değişikliği ihtiyacına karar verdik. Bizi buraya kadar Erol hoca getirdi. Bunu unutmamak gerek. Daha önce belki olabilirdi. Her kötü süreçte hoca değişmez. Benim için insanlık ve karakter de çok önemli. Para pul işi olmayan, menajerlik işi olmayan, sosyal medyada haber yaptırmakla uğraşmayan, özü sözü bir mert bir insandı. Tam çalışmak isteyeceğim tarzda bir isimdi. Bize yaptıkları hizmetler için ona teşekkür ediyorum.""EMRE, YILLARDIR KENDİSİNİ BUNA HAZIRLIYOR"

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kafasında bir oyun planı olduğunu aktaran Koç, "Kaptanın bir futbol felsefesi var. Yıllardır kendisini buna hazırlıyor. Başakşehir'de oynarken de kendini hazırlamaya başlamıştı. Kafasında bir stil var. Her maç üzerine koymaya çalışıyoruz. Hoca olarak da çok hırslı. Futbolcular da onu çok seviyor. Güzel bir kimya yakaladık. Bu değişikliğin de inşallah meyvelerini toplarız. Emre'ye bugünkü kariyerinde bizimle, Erol hocaya da her daim başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR