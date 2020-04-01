ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2020 - YKS, KPSS, YDS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2020 - YKS, KPSS, YDS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman? - Haber
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, KPSS, Ales, Eğitim, Güncel

ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2020 - YKS, KPSS, YDS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman?

ÖSYM, 2020-ALES/1 sınavını erteledi! Peki, ALES ne zaman? ÖSYM, coronavirüs nedeniyle birçok sınavın tarihini erteledi. KPSS, YKS, YDS, DGS, MSÜ sınavlarının ardından ALES sınavının da tarihi değiştirildi. ÖSYM hangi sınavların tarihini değiştirdi? Mayıs ayında yapılması planlanan ALES/1 sınavı Ağustos ayında gerçekleşecek. ÖSYM sınav takvimi...

01.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2020 - YKS, KPSS, YDS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman?

ÖSYM, 2020 sınav takviminde değişikliğe gitti. 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan ALES sınavı 16 Ağustos tarihine alındı. Buna bağlı olarak ALES/2 sınavının tarihi de değişerek 6 Aralık olarak düzenlendi. 2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS, YKS, YDS, ALES sınavları ne zaman? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav tarihi ve ÖSYM sınav takvimi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ALES NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavlar arasına ALES'de girdi. Buna göre:

- 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 16 Ağustos'ta

- 20 Eylül'de yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 6 Aralık'ta yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınavın ilk başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Fakat ALES/1 geç başvuru tarihi 1 Temmuz 2020 şeklinde belirlendi.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG/1) 7 Ekim

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020-DGS Dikey Geçiş Sınavı: 9 Ağustos 2020

2020-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 14 Haziran 2020

2020-YÖKDİL/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı: 13 Aralık 2020

2020-ALES/1: 16 Ağustos 2020

2020-ALES/2: 6 Aralık 2020

ÖSYM sınav takvimi için tıklayın...

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haber
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haber
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Koronavirüse karşı köyün tek girişi kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında 'tek-çift' şanssızlığı
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Fahrettin Koca Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Dilan Çıtak Haluk Levent Seren Serengil Chloe Loughnan
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Yılmaz Vural Radamel Falcao
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: ALES ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2020 - YKS, KPSS, YDS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:11:42. #1.15#
title