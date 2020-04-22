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Recep Tayyip Erdoğan, Sarıgöl, Manisa, Yaşam

Aldıkları yardım paralarını bağışladılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 ihtiyaç sahibi vatandaş, devlet tarafından dağıtılan biner liralık yardım paralarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına bağışladı.

22.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:29
Aldıkları yardım paralarını bağışladılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 ihtiyaç sahibi vatandaş, devlet tarafından dağıtılan biner liralık yardım paralarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına bağışladı.

Manisa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına duyarsız kalmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların davranışları duygulandırdı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya duyarlılık göstererek bağışta bulunduklarını ifade ederek, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen vatandaşlarımıza; 1. Faz EİKP yardımları ilçemizde 1-6 Nisan 2020 tarihlerinde toplam 1319 haneye biner TL; yine 19-20 Nisan 2020 tarihlerinde toplam 952 haneye biner TL olarak tamamlandı. Yardımlar, Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, PTT ve Sarıgöl Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile hak sahiplerinin evlerinde teslim edilmiştir. İlçemiz Karacaali Mahallesinden Beytullah Oruç, Süleyman Oruç, Hüseyin Oruç, Güray Hıldır, Fevzi İzgi, Sedat Üstüntaş, Yılmaz Yakar ve Zekeriya Üstüntaş hak sahibi oldukları 1000'er TL yardımlarını; Mustafa Paktaş, Emir Esentürk, Ulaş Kırkuş, Ali Taşdemir ve Mustafa Müzaç da 1000 TL yardımlarının bir kısmını 'Devletimiz bizim zor günümüzde yanımızda olmuştu bugün de biz devletimizin yanındayız.' diyerek Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar. Bağışta bulunan ihtiyaç sahibi hak sahiplerine teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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