AKUT, 4 günlük kısıthlamada sokak hayvanlarını besledi
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AKUT, 4 günlük kısıthlamada sokak hayvanlarını besledi

AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının yaşam alanlarına kuru kedi ve köpek maması ile temiz su bırakıyor.

AKUT, 4 günlük kısıthlamada sokak hayvanlarını besledi
27.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:22
AKUT Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi gönüllüleri, 4 günlük bayram tatili ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının yaşam alanlarına kuru kedi ve köpek maması ile temiz su bırakıyor.

AKUT Trabzon ekibinin 12 gönüllüsü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında şehirde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeler ve mama istasyonlarına kuru mamaları dağıttı. AKUT gönüllüleri ayrıca kar yağışı görülen yüksek kesimlerde ve özellikle Zigana bölgesindeki sokak hayvanlarını da besledi.AKUT Trabzon Ekibi Lojistik Bölüm Sorumlusu Kemal Başkan, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına düzenli olarak yem bıraktıklarını belirterek, "Bu zor günlerde, can dostlarımız da zor günler geçiriyor. Elimizden geldiğince halkımızdan topladığımız yardımlarla onlara yiyecek bırakıyoruz. Bu hayvanlarla aynı dünyayı paylaşıyoruz ve depremlerde, afetlerde bizlere ne kadar yardımcı olduklarını görüyoruz" dedi.


- Trabzon

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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