AK Partili Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ramazan mesajı
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23 Nisan, Güncel

AK Partili Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ramazan mesajı

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ramazan ayının gelişi dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:02
AK Partili Özkan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ramazan mesajı

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ramazan ayının gelişi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Ali Özkan, mesajında, bu yıl bayramın ve ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunun bir arada yaşandığına dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde olacak vatandaşları saat 21.00'de düzenlenecek etkinliklere davet eden Özkan, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan sebebiyle tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. TBMM'nin açılışının 100. yılını kutlarken, aynı anda ramazan ayının feyzi ve bereketini de içimizde hissedeceğiz. Nasıl 100 yıl önce tüm olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğimizle imkansızı başararak milli egemenlik ve bağımsızlığımızı kazanıp Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açarak başarımızı taçlandırdıysak, bugün de ülkemizin ve insanlığın başındaki tüm musibetleri defetmeyi başaracağız. Tüm dünya için huzura ve sıhhate katkı sağlaması temennisiyle, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, ramazan ayının hayrı ve bereketinin tüm İslam aleminin üzerine olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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