AK Parti Trabzon Milletvekili Cora drakula böceğinin verdiği hasarı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan "Drakula" olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin verdiği hasarı önlemek için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve fındık üreticisini mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon'da bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan "Drakula" olarak bilinen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin verdiği hasarı önlemek için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve fındık üreticisini mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, fındığı yerli ve milli bir ürün olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, "Ayrıca önemli bir ihracat kalemi olarakda görüyoruz. Üreticiden ihracatçıya, her kesimin sorunları ile ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

Böceğin şimdiye 3 bin 250 dekarlık alanda görüldüğünü işaret eden Cora, şunları kaydetti:

"2 bin 800 dekarlık alanın söküldü. Kalan arazilerde söküm işlemleri10 gün içerisinde tamamlanacak. Dekar başına verilen desteğin 80 kilogram fındık üzerinden hesaplanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın tebliğinde böyle bir ifade yer almıyor. Üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 lira tazminat ödemesi yapılması hususunda bir ifade geçiyor. Üreticimizin arazisine göre fındık verim oranı hesaplanacak. O verime göre de destekleme yapılacak. Buradaki ortalama verimi sahada görevlendirilen mühendis arkadaşlar belirleyecek. Örnek veriyorum bakımsız bir arazide ortalama verim 60 kilogram üzerinden hesaplanarak destek verilirken bakımlı bir arazide 120-130 kilogram destek verilecek."

Cora, ürün ve gelir kaybına ilişkin itirazlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştük. Maçka'da söküm yapılan araziye giderek çalışmaları inceledik, aynı zamanda üreticimizin taleplerini de dinledik. Bu talepleri de söküm alanında Bakanımız Bekir Pakdemirli'yi arayarak dile getirdik. O görüşmede yeni bir çalışma yapılacağını, çiftçimizin mağdur edilmeyeceğini, imkanlarımızı zorlayacağımızı, destek ödemesi süresi ve miktarını artırmaya çalışacağını söylemişti. Onun desteği ile bu talebimiz karşılık buldu. Çiftçimiz içini ferah tutsun." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Bakan Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın da yer aldığı toplantı yapıldığını belirten Cora, "Sökülen fındık bahçeleri ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından kilogram başına verilen destek miktarı ve de sürenin uzatılmasına karar verildi. Bu karar önünüzdeki yılın destekleme kararnamesine işlenecektir. Ayrıca bu senenin fiyat farkı da üreticimize yansıtılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk