AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir.

06.08.2019 19:51
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA
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