AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

16.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın makamında ağırladığı Çelik, "Başkanı makamında tebrik etme fırsatımız olmamıştı. Kendisine Adana'mıza güzel hizmetler vermesi için başarılar diliyoruz" dedi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Karalar'ın başkanlığını tebrik etti. Çelik, "Başkanı makamında tebrik etme fırsatımız olmamıştı bu vesileyle makamında da kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Milletimizin iradesi Adana'mızın iradesinin tecellisi ile inşallah hep beraber Adana'ya güzel hizmetler yaparak imza atabilmeyi temenni ediyorum. Kendisine Adana'mıza güzel hizmetler vermesi için başarılar diliyoruz" diye konuştu.



AK Parti Sözcüsü Çelik'in ziyaretinden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Zeydan Karalar, Adana için önemli olan her konuda Çelik'in yanlarında olduğunu belirtti. Karalar, "Sayın Ömer Çelik'in bulunduğu konumun ağırlığı bizim için bir şans. Zaten Adana'yla ilgili ciddi bir şey olduğunda Adana'yla ilgili bir sıkıntı olduğunda kendisi hep çözmeye çalışmıştır. Kendisini hep yanımızda hissettik, hissetmeye devam edeceğiz. Kendisine bu ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum bizleri onurlandırdı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA