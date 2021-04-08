AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, "İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi"ni tanıttı
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AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, "İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi"ni tanıttı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı, 'İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi'ni tanıttı

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığınca hazırlanan "İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

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AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığınca hazırlanan "İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa görüntülü bağlanarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmanın örnek olduğunu ifade eden Kandemir, şunları söyledi:

"Muhteşem bir çalışma yapmışsınız. Ben bu çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Arkadaşlarım detaylarıyla çalışmayı aktardılar. İl ve ilçe başkanı ve emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok detaylı çok güzel bir çalışma. Önümüzdeki günlerde diğer illerimizle paylaşacağımız model bir proje yapmışsınız. Şehitkamil'e zaten böyle bir program yakışır. Yaptığımız bu çalışmayla 2023'te Şehitkamil'de nasıl bir yol haritasının olacağının örneklerini vermiş oldunuz. İşte teşkilatları böyle dinamik kılarsak, böyle hazırlıklı hale getirirsek hem yeni teknolojileri kullanarak hem de akademinin bize verdiği birikimi harekete geçirerek yaparsak evelallah önümüzde hiçbir şey duramaz. Bunun Şehitkamil'den başlamış olmasının da ayrıca çok kıymetli olduğuna inanıyorum."

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, beşeri hafızanın yerini dijital hafızaya bıraktığını belirterek, dijitalleşen dünyada, siyasetin yapılma alanının değiştiğini, miting, meydan siyasetinin yerini saha ve sosyal medya siyasetinin almaya başladığını kaydetti.

AK Parti ailesi olarak kendilerinin de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu değişime uyum sağlama yolunda çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, "AK Parti, Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak üzere geçmişin karanlığını aydınlatan, millete ve hizmete sevdalı bir demokrasi ve medeniyet hareketidir. AK Parti, Türkiye'yi 2023, 2053, ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan istikrar ve istikbalin yegane adresidir." dedi.

Bu kapsamda "İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Hazırlamış olduğumuz bu projede Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde sahada bizlerin temsilcisi olan teşkilat mensuplarımızın bütün kademelerini kapsamlı bir eğitim programı dahilinde donanımlı hale getirmeyi hedefledik ve bu hedefimizi hamdolsun başarıyla tamamladık. Bu projemizin en önemli ayaklarından biri de Türkiye siyasetine katkı sunacağını düşündüğümüz "Teşkilat 4.0" isimli mobil uygulamamızdır. Bu uygulamayla partimizin kurulduğu günden bugüne kadar, ülkemiz ve ilçemiz için yaptığımız hizmetleri, projeleri ve aynı zamanda yeni Türkiye vizyonumuzu halkımıza somut verilerle doğru bir şekilde anlatmak en önemli görevimiz olmalıdır."

Uygulamanın aktif görevde olan tüm teşkilat mensupları tarafından kullanılacağını aktaran Yılmaz, "Bu uygulamayı şimdiye kadar yapılan diğer çalışmalardan ayrı kılan faktör, teknolojiyi kullanarak AK Parti hükümetlerimiz, Büyükşehir ve Şehitkamil belediyelerimiz tarafından gerçekleştirilen projeleri, hizmetleri, devam eden ve planlanan yatırımları somut verileriyle sunmasıdır. İstikrarla İstikbale Hedef 2023 Vizyon Projesi ile hedefimiz Şehitkamil teşkilatı olarak güçlü Türkiye'nin kalkınma hikayesinde bir parça olmaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Necat Koçer, siyasette heyecanın çok önemli olduğunu ancak bir o kadar da kurumsallığın ve vizyonun çok önemli olduğunu belirterek, yapılan projelerle kurumsallıkta önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Programa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ile davetliler katıldı.

Programda, eğitimini tamamlayanlara sertifika verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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