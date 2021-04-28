AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Nuri Asan Tesisleri'ndeki takımın lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazayı ziyaret etti.

Burada Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan'dan bilgi alan Aksu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunspor'un kentin en önemli markası olduğuna vurgu yaptı.

Aksu, TFF 1. Ligde Samsunspor'un yürüyüşünü heyecan ve umutla takip ettiklerini belirterek, "Geride iki maçımız kaldı. Bu sene Allah nasip ederse Samsun'un 1980'lerde 1990'lardaki o çok özlediğimiz başarılarını tekrar yaşayacağımız hatta Avrupa takımlarını burada izleyeceğimiz bir dönemi önümüzdeki süreçte yaşamak istiyoruz." dedi.

Samsunspor Kulübü'nün her zaman yanında olacaklarını dile getiren İl Başkanı Aksu, şunları kaydetti:

" AK Parti teşkilatları olarak kulübümüzü ziyaret ettik ve Samsunspor'umuza destek olmak adına 555 adet forma satın alma kararımızı uygulamaya geçirdik, 555 formamızı bugün satın aldık. Bu süreçte kalan maçları da dikkate aldığımızda Samsun'un marka gücü en yüksek kulübü olarak Samsunspor'umuza hep beraber destek olma noktasında Samsunlu hemşehrilerime buradan seslenmek istiyorum, önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadeleme etme adına 1 milyon 350 bin nüfuslu şehrimizde her bir vatandaşımızın takımımıza destek olmak adına enerjisini, sinerjisini, motivasyonunu futbolcularımıza kulübümüze yönlendirmesi gerektiği kanaati içindeyiz. Allah'ın izniyle bu yürüyüşümüzü şampiyonlukla taçlandıracağımız inancı içindeyiz. "

Aksu, kentin marka değeri olan Samsunspor'u daha da yukarıya çıkarmak istediklerini bu nedenle şampiyonluk yolunda kentin birlik beraberlik ile kenetlenmesi çağrısında bulundu.

Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan da destekler için teşekkür ederek, "Artık sıra şehrin bütünleşmesinde. Siyasi liderlerimizin belediyelerimizin, vatandaşlarımızın şampiyonluk yolunda desteğine ihtiyacımız var. Bu da oluşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde çok daha birlik ve beraberliğimiz artarak çok daha güçlü önü açık bir Samsunspor'u Samsunlularla beraber yaşayarak göreceğiz inşallah." diye konuştu.

Ziyarete Aksu'nun yanı sıra il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl ve İlçe Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü