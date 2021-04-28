AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Nuri Asan Tesisleri'ndeki takımın lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazayı ziyaret etti.

Burada Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan'dan bilgi alan Aksu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunspor'un kentin en önemli markası olduğuna vurgu yaptı.

Aksu, TFF 1. Ligde Samsunspor'un yürüyüşünü heyecan ve umutla takip ettiklerini belirterek, "Geride iki maçımız kaldı. Bu sene Allah nasip ederse Samsun'un 1980'lerde 1990'lardaki o çok özlediğimiz başarılarını tekrar yaşayacağımız hatta Avrupa takımlarını burada izleyeceğimiz bir dönemi önümüzdeki süreçte yaşamak istiyoruz." dedi.

Samsunspor Kulübü'nün her zaman yanında olacaklarını dile getiren İl Başkanı Aksu, şunları kaydetti:

" AK Parti teşkilatları olarak kulübümüzü ziyaret ettik ve Samsunspor'umuza destek olmak adına 555 adet forma satın alma kararımızı uygulamaya geçirdik, 555 formamızı bugün satın aldık. Bu süreçte kalan maçları da dikkate aldığımızda Samsun'un marka gücü en yüksek kulübü olarak Samsunspor'umuza hep beraber destek olma noktasında Samsunlu hemşehrilerime buradan seslenmek istiyorum, önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadeleme etme adına 1 milyon 350 bin nüfuslu şehrimizde her bir vatandaşımızın takımımıza destek olmak adına enerjisini, sinerjisini, motivasyonunu futbolcularımıza kulübümüze yönlendirmesi gerektiği kanaati içindeyiz. Allah'ın izniyle bu yürüyüşümüzü şampiyonlukla taçlandıracağımız inancı içindeyiz. "

Aksu, kentin marka değeri olan Samsunspor'u daha da yukarıya çıkarmak istediklerini bu nedenle şampiyonluk yolunda kentin birlik beraberlik ile kenetlenmesi çağrısında bulundu.

Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan da destekler için teşekkür ederek, "Artık sıra şehrin bütünleşmesinde. Siyasi liderlerimizin belediyelerimizin, vatandaşlarımızın şampiyonluk yolunda desteğine ihtiyacımız var. Bu da oluşmaya başladı. Önümüzdeki günlerde çok daha birlik ve beraberliğimiz artarak çok daha güçlü önü açık bir Samsunspor'u Samsunlularla beraber yaşayarak göreceğiz inşallah." diye konuştu.

Ziyarete Aksu'nun yanı sıra il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Dursun Mücahit Erbin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl ve İlçe Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Hikaye de aynı acımız da! Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşine kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Samsun İl Başkanlığı 555 Samsunspor forması satın alarak takıma destek başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:57:19. #1.15#

title