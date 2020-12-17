AK Parti'li Yayman: Ağ sağlayıcıların temsilcilik atamalarının takipçisi olacağız
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AK Parti'li Yayman: Ağ sağlayıcıların temsilcilik atamalarının takipçisi olacağız

17.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:20
AK Parti'li Yayman: Ağ sağlayıcıların temsilcilik atamalarının takipçisi olacağız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan YouTube'un temsilci atamasını memnuniyetle karşıladık.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan YouTube'un temsilci atamasını memnuniyetle karşıladık. Diğer ağ sağlayıcılarının ülkemizde temsilcilik atayarak hukuki ve mali muhataplık oluşturmaları hususunun takipçisi olacağız" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dijital Mecralar Komisyonu'nun kurulması ile birlikte Türkiye'deki ağ sağlayıcıların temsilcilik açması konusundaki öneme dikkat çekti. Kurulan komisyonun çalışmalarından bahseden Yayman, hem pozitif gündemi takip eden hem de denetim görevini yapan ihtisas komisyonu olduğunu belirtti. Yayman, "Bizim komisyonumuz asla bir yasaklama komisyonu değildir. Anayasal çerçevede konuları takip eder. Dünyada ve Türkiye'de hepimizin muzdarip olduğu sosyal ağlardaki kirlilik, buralardaki nefret suçları, ırkçılık çocuk ve kadınlara yönelik birtakım saldırıların olması rahatsız etmektedir. Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan YouTube'un Türkiye'ye temsilci atamasını memnuniyetle karşıladık. Diğer ağ sağlayıcılarına örnek olacağını umuyoruz. Bu bağlamda komisyon olarak, sosyal ağ sağlayıcılarının ülkemizde temsilcilik atayarak hukuki ve mali muhataplık oluşturmaları hususunun takipçisi olacağız. Sosyal ağ sağlayıcıları diğer ülkelerde ne yaptılarsa bizim ülkemizde de hukuki anlamda yapmaların arzuluyoruz" dedi. 

'NÜFUSUMUZUN 4'TE 3'Ü İNTERNET KULLANMAKTA'Türkiye'deki sosyal medya ile ilgili istatistik bilgilerini de paylaşan Yayman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde toplam 62,7 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nüfusumuzun 4'te 3'ü internet kullanmakta. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar dinamik, ne kadar genç ve ne kadar çoğulcu bir yapıya ve teknolojiyi ne kadar yakından takip ettiğini ortaya koyuyor. Dijital 2020 Raporu'na göre, dünyada internet kullanımı 6 saat 43 dakikadır. Türkiye'de ise 7 saat 23 dakikadır. Yine verilere göre, dünyada 3,8 milyar aktif sosyal medya platformunu kullanan insan bulunmaktadır. Türkiye'de ise 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye sosyal sağlayıcıları bakımında çok önemli ülkelerden bir tanesidir" diye konuştu. 

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Twitter kullanımda ise Türkiye'nin dünyada 6'ncı sırada olduğunu söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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