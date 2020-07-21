AK Parti'li Işık: "Gemlik'te 60 yıllık hayaller gerçeğe dönüşecek" AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Türkiye'nin yerli otomobil fabrikasının temellerinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldığını belirterek, "Gemlik'te 60 yıllık hayaller gerçeğe dönüşecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Türkiye'nin yerli otomobil fabrikasının temellerinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldığını belirterek, "Gemlik'te 60 yıllık hayaller gerçeğe dönüşecek." dedi.

Işık, partisinden Bursa Milletvekili Refik Özen ile Meclis'te yaptığı basın toplantısında, 18 Temmuz Cumartesi günü Gemlik'te Türkiye adına büyük ve coşkulu bir gün yaşadıklarını söyledi.

"Zeytinin başkenti" diye nitelendirilen Gemlik'te Türkiye'nin yerli otomobilinin temelinin atıldığını anımsatan Işık, "Türkiye, artık her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip bir ülke olmakla beraber yeni hedefleri için de yatırımlar yapan bir ülke konumundadır." dedi.

Işık, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan politikalarla, sanayi, teknoloji, milli savunma, sağlık, ulaşım ve tarım başta olmak üzere ülkenin kalkınması ve milletin refahı için hemen her alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Tüm dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu ifade eden Işık, "Gemlik'te 60 yıllık hayaller gerçeğe dönüşecek." dedi.

Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden ve özgüvenin artmasından rahatsızlık duyanların her zaman yaptığı gibi yoğun bir karalama kampanyası başlatsa da yerli otomobilin üretileceğini dile getiren Işık, fabrika alanında 4 binin üzerinde kişiye iş imkanı sağlanacağını aktardı.

Işık, burada kadın istihdamının da olacağına işaret ederek, "Devrim arabasını müzeye mahkum edenler, devrin otomobilinin bu yollarda kullanılmasına mani olamayacaklardır. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin otomobili, bir otomobilden çok daha fazlasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA