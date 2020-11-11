Afyonkarahisar Ticaret Borsası
11.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47, en yüksek 80 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47, en yüksek 80 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|47,00
|80,00
|Karkas et
|HTS
|38,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,58
|2,20
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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