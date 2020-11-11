Afyonkarahisar Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

11.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47, en yüksek 80 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47, en yüksek 80 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 47,00

 80,00
Karkas et

 HTS

 38,00

 40,00
Buğday

 HMS

 1,58

 2,20
Arpa

 HMS

 1,00

 1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

İlgili Haberler

Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Efsane cuma' indirimlerine dikkat edin
Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Efsane cuma' indirimlerine dikkat edin
Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı
Afgan Ticaret Ataşesi Azadani'den Mersinli yatırımcılara çağrı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Ezgi Mola Uğur Mumcu Özge Özder Erkan Kolçak Köstendil
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Bursa Kasım Deprem Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 16:37:59. #1.15#
title