Afyonkarahisar Jandarmadan Helikopterli Denetim

Afyonkarahisar Jandarmadan Helikopterli Denetim

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, helikopter desteğiyle denetim yaptı.

Afyonkarahisar Jandarmadan Helikopterli Denetim

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, helikopter desteğiyle denetim yaptı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren kontrollerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Denetimlerde bir araç trafikten men edildi. - Afyonkarahisar

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