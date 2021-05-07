Afyonkarahisar'da sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Afyonkarahisar'da sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza

Afyonkarahisar'da sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde plakalarının sahte olduğu belirlenen 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde plakalarının sahte olduğu belirlenen 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte devriye görevi yürütürken aynı renk ve farklı model 2 kamyona aynı plakanın takılı olduğunu tespit etti.

Detaylı araştırma ve plaka tanıma sistemindeki kontrollerde R.V, trafikten çekildiği için kullanamadığı 2 kamyonuna, arkadaşına ait trafikte olan aynı renk kamyonunun plakalarının sahtesini takarak kullandığı belirlendi.

Ekipler, 13 bin 374 lira trafik cezası kestiği R.V'yi "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Tutuklanan sahte 'BM Savcısı'nın bir foyası daha ortaya çıktı! Bakın mahallede nasıl geziyormuş
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da sahte plaka takılı 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:00:55. #1.15#

title