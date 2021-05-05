Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası
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Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye, 9 bin 352 lira para cezası verildi.

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye, 9 bin 352 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erkmen beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'de bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu eve giden ekipler, okey taşları ele geçirdi.

İçerideki 7 kişi hakkında salgın tedbirlerini ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 9 bin 352 lira idari işlem yapıldı.

Adresten sorumlu F.B'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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