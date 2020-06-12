Afganistan 2 bin Taliban mahkumunu daha serbest bırakacak
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Afganistan 2 bin Taliban mahkumunu daha serbest bırakacak

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki hapishanelerde tutuklu bulunan 2 bin Taliban mahkumunun daha serbest bırakılacağını söyledi.

Afganistan 2 bin Taliban mahkumunu daha serbest bırakacak
12.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:11

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki hapishanelerde tutuklu bulunan 2 bin Taliban mahkumunun daha serbest bırakılacağını söyledi.

Gani, sanal ortamda düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, daha önce serbest bırakılan 3 bin Taliban mahkumuna ek olarak 2 bin Taliban mahkumunun daha yakında serbest bırakılacağını belirtti.

Mahkum takasının bugüne kadar çok iyi ilerlediğini ifade eden Gani, Taliban ile müzakerelerin de yakın zamanda başlamasını beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, savaşın artık çözüm yolu olmadığını, tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

Afganistan topraklarının başka ülkeler için asla kullanılmayacağını dile getiren Gani, "Biz tüm ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

Taliban'dan açıklama

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından, mahkum takasının sona ermesiyle barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı.

Taliban'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması sürecinin devam ettiğini hatırlatan Şahin, bu sürecin bitmesiyle bir hafta içerisinde müzakerelere başlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı taraftan da binden fazla rehinenin Afganlar arası müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakılması gerekiyor.

Taliban ile barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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