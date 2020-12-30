Son dakika haberi! Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
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Son dakika haberi! Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

30.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 01:11

Son dakika gündem haberi... Adana'da polisten kaçan şüpheliler ağaca çarpınca yakalandı.

Adana'da polisten kaçan şüpheliler ağaca çarpınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karaafat Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 3 kişinin bulunduğu 01 AFT 092 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

İbo Osman Caddesi'ne doğru kaçmaya devam eden 3 şüpheli, otomobille ağaca çarpıp kaza yapınca yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Ç, C.Ç ve D.Y.K. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları aramalarda şüphelilerin kaçarken attıklarını tespit ettikleri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Son dakika haberi! Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi! Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi! Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberi! Polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 01:12:00. #1.15#
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