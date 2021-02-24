Adana'da elektrik akımına kapılan iki kişiden diğeri de hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi öldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi öldü.

Tufanlı Mahallesi'nde Çetin Akalın (26) ve Ersoy Gönfer (37), boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılmıştı.

Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı, durumu ağır olan diğer yaralı Akalın ise bugün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın