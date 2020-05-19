Adana'da 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı ADANA'da daha önce 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi, 7 kilometrelik kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da daha önce 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen 2 kişi, 7 kilometrelik kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi, 70567 Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte 11 Mayıs Pazartesi günü 5 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, bugün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde şüphelilerin içinde olduğunu tespit ettiği 01 ANJ 86 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Cumali A., kaçarak izini kaybettirmek istedi. Cumali A., 7 kilometrelik kovalamacanın ardından bir polis aracına çarparak ara sokaklara girdi. Polis ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı, lastiklerine ateş ederek durdurdu. Otomobilden inip kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Aracın torpido gözünde 1 kutu tabanca bulunurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA