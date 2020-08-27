Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşmeyi desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açıldı
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Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşmeyi desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Avrupa'dan iş adamları, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasını desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açtıklarını duyurdu.

Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşmeyi desteklemek için
27.08.2020 04:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 04:43

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Avrupa'dan iş adamları, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki normalleşme anlaşmasını desteklemek için "BAE-İsrail İş Forumu" açtıklarını duyurdu.

İsrail el-Yevm gazetesinin haberine göre, forumda çoğu çifte vatandaşlığa sahip BAE ve diğer Körfez ülkelerinde ticaret ve iş deneyimi kazanmış olan ve normalleşme sürecinin ilk safhasında Abu Dabi ile iletişimi kolaylaştırmaya çalışan İsrailli işadamları yer alıyor.

Haberde, forumun yönetim kurulu üyesi Sani el-Şiravi adlı BAE'li bir işadamının, BAE ve İsrailli şirketleri normalleşme ve mali ilişkileri desteklemek için birbirine yakınlaştırmayı amaçladıklarına dair ifadelerine yer verildi.

Şiravi, "İsrail ekonomisini güçlü görüyoruz. Şahsen, İsrail'i ziyaret etmek, şirket ve sanayi yönetimi deneyimini öğrenmek istiyorum." dedi.

Dubai ve Abu Dabi'de çalışan İsrailli-Amerikalı mali danışman ve yatırımcı Dorian Barak ise, forumun amacının BAE'de ve diğer körfez ülkelerinde çalışan İsrailli işadamları için bir çatı oluşturmak veya onları İsrailliler ile iş yapmak isteyen körfezli işadamları ile bağlantıya geçirmek olduğunu söyledi.

Barak "Asya pazarlarına yönelik faaliyetler geliştirmek de dahil İsrailliler'in BAE ile işbirliğinden elde etmesi gereken çok şey var." dedi.

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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