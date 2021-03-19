Abdullah Uçmak kimdir? İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak nereli?

İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin 4 sanık yönünden yeniden görülen dava, karara bağlandı. Mahkeme sırasında Abdullah Uçmak, ile müşteki avukatı arasında tartışma yaşandı. Peki, İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak nereli?

ABDULLAH UÇMAK KİMDİR?

Uçmak ile Tatlıses arasındaki husumet uzun yıllara dayanıyor. Uçmak, 1998 yılında, Tatlıses'in aracına pompalı tüfek ile saldırmak suçundan yargılanmıştı. Uçmak, 2002 yılında yine kalaşnikoflarla yakalanarak, Tatlıses'e silahlı saldırı düzenleyeceği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Uçmak'ın 6 ay önce Eylül ayında cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.

Daire, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal hakkındaki Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını az bularak bozmuştu.