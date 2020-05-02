ABD Kadın Milli Takım oyuncularının 'eşit ücret' talebiyle açtığı dava reddedildi
02.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:51
ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının erkek milli takım futbolcularıyla eşit ücret alma talebiyle Amerikan Futbol Federasyonu aleyhine açtığı dava Kaliforniya'daki federal bölge mahkemesi tarafından reddedildi.
ABD Kadın Milli Takımı oyuncularının erkek milli takım futbolcularıyla eşit ücret alma talebiyle Amerikan Futbol Federasyonu aleyhine açtığı dava Kaliforniya'daki federal bölge mahkemesi tarafından reddedildi.
Yargıç R. Gary Klausner kararında, Amerikan Futbol Federasyonu'nun, Kadın Milli Takımı oyuncularının erkek futbolculardan oyun başına daha fazla para kazandığı iddiasını kanıtladığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com