ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bine dayandı
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ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bine dayandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bine dayandı
02.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:04

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 58 bin 739 artarak 4 milyon 766 bin 323'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1152 artarak 157 bin 924'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 363 bini, test yapılanların sayısı 59 milyon 245 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 708 bin 876 vakayla Brezilya, 1 milyon 767 bin 836 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 509 bin 291 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 480 bin 28 vakayla Florida ve 449 bin 746 vakayla Teksas takip ediyor.

Kaynak: AA

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