AB'de Perakende Satışlar Düştü

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, eylülde ağustos ayına kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

AB'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,9 ile İrlanda, yüzde 1,5 ile Letonya ve yüzde 1,4 ile Estonya'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 1,7 ile Portekiz, yüzde 1 ile Avusturya ve yüzde 0,8 ile Belçika ve İngiltere'de ölçüldü.