AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Nisan Salı günü açıklanacak Şubat 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,04 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,7 ila yüzde 12,42 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020'de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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