78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı

78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı Uşak'ta kapalı olan kıraathaneler 78 gün aradan sonra alınan tedbirlerle birlikte yeniden faaliyetlerine başlarken, işletme sahipleri eski düzene dönülmesini dört gözle bekliyor.

03.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:00

78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı

UŞAK - Uşak'ta kapalı olan kıraathaneler 78 gün aradan sonra alınan tedbirlerle birlikte yeniden faaliyetlerine başlarken, işletme sahipleri eski düzene dönülmesini dört gözle bekliyor.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayan kıraathaneler 78 gün aradan sonra yeniden kepenk açtı. Uşak Kahveciler Esnaf Odası tüm kahvehane, kafe gibi işletmelere dezenfekte makinesi dağıttı. Alınan bu tedbir ile birlikte vatandaşlar işletmeye el dezenfektanını kullandıktan sonra maske takma şartı ile giriş yapabiliyor. Sadece çay servisi yapılabilen kıraathanelerde ise işletme sahipleri bir an önce eski düzene dönülmesini bekliyor.

"Eski düzeni dört gözle bekliyoruz"

Uzun süredir kapalı olduklarını belirten Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, "Bizimle birlikte bazı esnaflarımız da kapalı ama bu süreçten en fazla zararı kıraathane esnafımız gördü. Kıraathanelerimizde oyun olmadığı takdirde işletme sahiplerimizin gereken kazancı sağlaması çok zor. O yüzden bir an önce ikinci bir kararın alınıp eski düzene dönülmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

İşlerin azaldığını belirten Börekçi işletmelerin açılmasından dolayı bir nebze rahatladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Birtakım mesafe, hijyen gibi kurallarımız var. Oda olarak bir de dezenfektan stantları yaptırdık. Böylelikle vatandaşların her girip çıktığında dezenfekte olmasını sağlıyoruz. İşlerimiz azalsa bile en azından kiralarımızı karşılayabileceğimiz için işimize devam edeceğiz."

"İşlerde yüzde 90 düşüş var"

Sürecin kendilerini ekonomik anlamda zora soktuğunu ifade eden oyun salonu işletmecisi Recep Yozgat, "Süreçten ekonomik anlamda iyi etkilenmedik. Piyasada çok etkileşim olacağını tahmin etmiyorum. Oyun salonu olarak tam anlamında açılmadık, sadece çay servislerimiz var. İşlerimizde, dükkanlar açılmasına rağmen yüzde 90 gibi bir düşüş var. Bu süreci bir an önce atlatıp eski işimize dönmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Haber
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Rüştü Zorlu Fatih Sultan Alparslan Türkeş
Magazin Murat Boz Demet Akalın Çağlar Çorumlu Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: 78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:00:56. #1.14#
title