7. Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

01.10.2019 16:08

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim tarihlerinde Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığı ile düzenlenecek "7. Boğaziçi Film Festivali"nde, 25 ülkeden 83 film sinemaseverlere sunulacak.

Festival programı ve yarışacak filmler, basın toplantısıyla açıklandı.

7. Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, buradaki konuşmasında, festivalin sinema alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerin en önemlilerinden biri haline geldiğini vurguladı.

"Hem yerli sinemamızın hem de uluslararası sinema dünyasının önemli ve usta isimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz." diyen Şanlıer, festivale ulusalda 58 uzun metraj filmin ve uluslararası yarışmada 114 ülkeden bin 669 filmin başvurduğunu belirtti.

"Seyircimizi salonlarımıza bekliyoruz"

Ogün Şanlıer, festival gösterimlerinin 18-25 Ekim tarihlerinde Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceğini ifade ederek, "Türk sinemasına verdiğimiz katkılar bu festivalle devam ediyor. Hızlı bir şekilde çok güzel bir içerik hazırladık. Filmlerimizi tanıttık, seyircimizi salonlarımıza bekliyoruz." dedi.

Uluslararası festivallerdeki önemli bir bölüm olan First Cut Lab'ın ilk kez Bosphorus Film Lab platformunda yer alacağını dile getiren Şanlıer, burada kurgu aşamasındaki uzun metraj filmlerin uluslararası tecrübeye sahip kişiler tarafından geliştirmesinin amaçlandığını anlattı.

Şanlıer, "Senaryodan, yapım ve kurgu aşamasına kadar bir uzun metraj filmin tüm aşamalarına uluslararası destek veren bir platform haline dönüşüyoruz. Bu da filmlerimizin, Türk sinemasının, sinemacılarımızın, yönetmenlerimizin gelişmesi anlamında önemli bir kaldıraç oluyor. Bunu başarmak bizi mutlu ediyor çünkü birinci ve ikinci yılda verdiğimiz desteklerle ortaya çıkan filmler, şu anda ulusal yarışmamızda yarışmacı olarak bulunuyor. Geri dönüşümü hemen başladı, verimliliğini görebiliyoruz. Türk sinemasına verdiğimiz destek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Ogün Şanlıer, her yıl festivale destek olan AA'ya da teşekkür etti.

"Bu yıl sizlere iyi bir program hazırlamaya çalıştık"

7. Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, festival filmleri ile yarışmaların jüri başkanı ve üyelerini açıkladı.

Sinemaseverler için iyi bir program hazırlamaya çalıştıklarını dile getiren Kılıç, "Bu yılki festivalin sloganını 'İstanbul'un Festivali' olarak belirleyerek sürekli İstanbul üzerinden inşa ettiğimiz söylemlerimizi ve festival programımızın öne çıkmasını istedik. Bundan sonra daha fazla 'İstanbul'un Festivali' olarak anılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi Film Festivali'nin, hem İstanbul'da hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda çok bilinen, takip edilen, beklenen, takvimlerde yer alan bir etkinlik haline geldiğini vurgulayan Kılıç, "İzleyicilerimiz bize her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor." dedi.

"İstanbul kültürel olarak çok zengin bir yer"

Festivalin jüri üyelerinden Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, İstanbul'un kültürel olarak çok zengin bir yer olduğunu belirterek, "Burada ne kadar çok festival yaparsak az. Sinema da hayatı anlatan bir sanat dalı. İstanbul'da Türkiye'de anlatacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi festivalinin önemine vurgu yapan Noyan, "Bu seneki seçkiden gördüğüm kadarıyla çok geniş bir coğrafyadan çok farklı nitelikte filmler var. Özellikle beni mutlu eden yanı da hem jüri üyeleri hem yarışan hem de gösterilen filmlerde kadınların da oranı yüksek, bu da mutluluk verici bir unsur." şeklinde konuştu.

Festivalin kısa film jürisinde yer aldığını hatırlatan Noyan, şunları ekledi:

"Bu filmlerin kısa olmaları daha sonraki filmlerin uzun olacağı anlamına gelmiyor. Kısa film de kendi başına çok önemli bir alan. Bir yönetmen sadece kısa film çekmeyi de seçebilir. Filmlerin ağırlığı ve etkileri o kadar büyük ki, hikayenin özü önemli olan şey. Festivalin kısa film seçkisinin de çok önemli ve iyi bir seçki olduğunu söyleyebilirim."

Festival "The Specials" ile başlayacak

Festivalin açılışı, 72. Cannes Film Festivali'nin kapanışında gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde Vincent Cassel'in yer aldığı "The Specials" filmiyle 18 Ekim'de yapılacak.

Yerli yapımların bir araya geldiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, bir film 100 bin lira değerindeki Altın Yunus ödülünü kazanacak.

Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanı olduğu, oyuncu Cemre Ebuzziya, senarist, sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, yazar Mustafa Çiftçi, oyuncu Nalan Kuruçim'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, yılın en iyi yerli filmini seçecek.

Altın Yunus ödülü için Burak Çevik'in "Aidiyet", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık-Aslı", Murat Pay'ın "Dilsiz", Seyid Çolak'ın "Kapan", Nazif Tunç'un "Karınca", Olgun Özdemir'in "Kızım Gibi Kokuyorsun", Eylem Kaftan'ın "Kovan", Cenk Ertürk'ün "Nuh Tepesi" ve Cihan Sağlam'ın "Uzun Zaman Önce" isimli filmleri yarışacak.

Festivalde "Dilsiz", "Kapan" ve "Kızım Gibi Kokuyorsun" filmlerinin Türkiye prömiyeri, "Karınca"nın ise dünya prömiyeri yapılacak.

Diğer tüm filmlerin ise İstanbul prömiyerlerinin yapılacağı festivalde, Ahmet Edebali, Osman Subaşı ile Ramazan Arman'dan oluşan FİYAB Jürisi, ilk veya ikinci filmini çeken yapımcılar arasından "FİYAB En İyi Yapımcı" ödülünün sahibini belirleyecek.

Uluslararası Film Yarışması'nda 5 Ödül

Uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan filmler, festivalde "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülleri" olmak üzere 5 ödül için yarışacak.

Filipinli yönetmen Brillante Mendoza'nın jüri başkanı olacağı jüri tarafından belirlenecek "En İyi Film", 50 bin lira ödül kazanacak.

Cannes, Karlovy Vary, Busan ve Sarajevo gibi festivallerden ödülle dönmüş 9 film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde yarışacak.

Uluslararası yarışma bölümünün filmleri festivalde Türkiye prömiyerlerini, İranlı yönetmen Parviz Shahbazi'nin son filmi "Talla" ie uluslararası prömiyerini yapacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Homeward", "Aga's House", "A Dark Dark Man", "Marghe And Her Mother", "The Son", "Take Me Somewhere Nice", "Criminal Man", "Mariam" ve "Talla" isimli filmler yarışacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin yılın beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacağı "Dünya Sineması" bölümünde, "Beats", "Some Time Later", "Goldie", "The Composer", "Oleg", "After The Wedding" ve "Family Romance, LLC" filmleri gösterilecek.

25 ülkeden 83 filme ev sahipliği yapacak

Türkiye ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak.

Agron Domi, Emre Oskay ve Nazlı Eda Noyan'dan oluşan Kısa Kurmaca Jürisi "Avarya", "Taş", "Siyah Güneş", "Finiş", "İyi Yemek Öldürür", "G.K.", "Boşluk", "Tor", "Orada" ile "Aylin" filmlerini değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Kurmaca kategorisinde, "Salt and Pepper To Taste", "Anna", "She Runs", "Dogs Barking at Birds", "Postcards from the end of the World", "Fatherland", "Nefta Football Club", "At Down", Salvattore Alloca'nın "School Bus" ve "Mano a Mano" filmleri yarışacak.

Mohammed Siam, Fırat Sayıcı ve Zeynep Gülru Keçeciler'den oluşan jüri, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması için; "Geleceğimizi İstiyoruz", "Uçan Adam", "Saklı", "Amca", "Mavi Otel", "Mavi Kelebek", "Germiyan'ın Renkleri" ile "Simurg: Bir Zümrüd-ü Anka Kuşu Hikayesi" filmlerini değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Kurmaca Belgesel Film Yarışması için "Trapped in the City of a Thousand Mountains", "My Tyson", "Windows", "The Circle", "In Between", "Love 404", "Superhero without superpower" ve "Sahara Palace" adlı filmleri yarışacak.

Her kategorinin en iyi filmine 10 bin lira ödül verilirken, Ulusal Kısa Kurmaca Yarışması'ndaki bir filme 5 bin lira değerinde İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü verilecek.

Festivalin tüm kategorilerinde yarışan kısa filmler içerisinden kısa kurmaca ve kısa belgesel jürisinin değerlendirmeleriyle seçilecek en iyi filme 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü" takdim edilecek.

Belgesel hayranları için özel bir seçki

Yılın önemli belgesellerinden çeşitli konulara odaklanan özel bir seçkiyi bir araya getiren "Bi' Dünya Belgesel" bölümünde bu yıl 6 film seyirciyle buluşacak.

"Honeyland", "Kabul City in the Wind", "Immortal", "Shut Him Down: The Rise Of Jordan Peterson", "Pavarotti" ile "Andrey Tarkovsky: A Cinema Prayer" belgesel meraklılarının beğenisine sunulacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin mülteci hikayelerinin yanı sıra göç ve yersiz yurtsuzluk temalarına odaklanan "Uzun Yürüyüş" adlı bölümünde "The Rest", "Hearts and Bones" ve "Tiny Souls" filmleri gösterilecek.

Festival, 7. yaşını David Fincher'in kült filmi "Se7en", Ingmar Bergman'ın 1957 yılı yapımı "Yedinci Mühür" ve Akira Kurosawa'nın kariyerinin doruk noktası olarak görülen 1954 yapımı "Yedi Samuray" ile kutlayacak.

Ayrıca Güney Kore Sineması'nın kendine özgü filmleriyle tanınan yönetmen Kim Ki Duk 7. Boğaziçi Film Festivali'nde "Onur Ödülü" almak için Türkiye'ye gelecek. Festival kapsamında özel bir retrospektifi izleyicilerle buluşacak. "The Net" ve "Pieta" filmlerinin yanı sıra "Human, Space, Time Human" filmi de Türkiye'de ilk defa gösterilecek. Yönetmen, Bosphorus Film Lab kapsamında özel bir Master Class verirken, kapanış töreninde onur ödülü alacak.

Boğaziçi Film Festivali'nin ilgiyle takip edilen Master Class (Ustalık Sınıfı) etkinliklerine Kim Ki Duk'un yanı sıra Filipinli yönetmen Brillante Mendoza da katılacak.

Festivalin bu yılki afişi İstanbul Boğazı'nın gün batımındaki renk tonlarını ve turkuaz rengini bir araya getiriyor. Festivalin yedinci yılına özel olarak yedi yunus figürünün yer aldığı afiş, sanatçı Ege Öztayfun imzasını taşıyor.

Kaynak: AA