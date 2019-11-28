28.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:34

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz." dedi.

Erdoğan, 6. Din Şurası Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada, 82 milyonun Cumhurbaşkanı olarak birlik, beraberlik ve kardeşliği perçinleyecek çalışmaları gönülden desteklediğini belirtti.

"Artık, 'kapımıza gelene dini anlatalım' anlayışı yerine, 'yüce dinimizi anlatmak için her kapıyı çalalım' dönemi başlıyor." ifadesini kullanan Erdoğan, bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Siz yaralı gönüllere dokunmaz, onları tamir etmezseniz başkaları zehirli oklarıyla o kalpleri parçalayacaktır. Görevini samimiyetle yapan hocaların dolduramadığı boşluğu muhakkak Pensilvanya'daki şarlatan gibi din tüccarları kapatacaktır. İnsanlar, bilhassa gençler dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezse FETÖ ve DEAŞ gibi sapkınların pençesine düşecektir." dedi.

Yaklaşık 10-15 yıl öncesine kıyasla bugün birçok şeyi hayata geçirebilecek imkanların olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Pensilvanya'daki olayı sıradan değerlendirmeyin. Pensilvanya'daki olay bir projedir. Bu proje, Türkiye üzerinde oynanan bir oyunun alametifarikasıdır. Defaatle söylememize rağmen, kolilerce dosyaları, mahkeme kararlarını kendilerine vermemize rağmen Amerika yönetimi hala bu adamı vermiyorsa bunun arkasında nelerin olduğunu herhalde benim milletimin, akli selim insanların düşünmesi lazım. Her şey çok açık net ortada. Sadece 'charter school'lardan FETÖ okullarına Amerika'da 750 milyon dolar yılda para ödeniyor, Amerikan hazinesinden. Bu bize bir şey anlatmıyor mu? Bize bir şeyler anlatması lazım. Bunları süratle, defaatle, her zaman söylememize rağmen hala kendimize gelmiyoruz.

Türkiye artık 1940'ların, 1970'lerin, 12 Eylül'lerin, üzerimize karabasan gibi çöken 28 Şubat'ların Türkiye'si değildir. Tek parti yıllarında olduğu gibi İslam'ı gerilik emaresi olarak gören faşist zihniyet ülkemizde tarihe karışmıştır. Ezan sesine hasret kaldığımız karanlık dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere kapanmıştır. 'Gerici, yobaz, takunyalı' diyerek insanımızın inancı ile kavga edenler son 17 senedir hep olduğu gibi kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir güç insanımızı ruh kökünden, inancından, kadim değerlerinden koparamayacaktır. Bu millet ne pahasına olursa olsun bir daha asla 27 Mayıs'ların, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermeyecektir."

"Sizden beklentimiz omuzlarınızdaki yükün hakkını vermenizdir"

Bugün din eğitimini teşvik eden, yaygınlaştıran ve önünü açan bir anlayışın iş başında olduğunu vurgulayan Erdoğan, insanların dinini, tarihini, kültürünü öğrenmesi için gereken her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim, Siyeri Nebi dersleri, 4-6 yaşındaki çocuklara yönelik Kuran kursları sizlere çok önemli imkanlar sunuyor. Hamd olsun artık vatandaşımız istediği gün ve saatte Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretimi alabiliyor. Bir dönem öğrenci sayısı 60 binlere kadar düşen imam hatip okullarına rağbet günden güne artıyor. Şu anda 1 milyon 300 bin imam hatip öğrencisi var. Din ve irşat görevini ifa noktasında Diyanet camiamızın önünde hiçbir engel, hiçbir kısıtlama bulunmuyor. Hiç şüphesiz bu müspet ortam sizlerin mesuliyetini daha da ağırlaştırıyor. Bizim sizden beklentimiz omuzlarınızdaki yükün hakkını vermenizdir. Bunun için her din görevlimizin sıradan bir memur gibi değil Rasulü Ekrem Efendimizin o veciz ifadesiyle 'peygamberlerin varisleri' gibi hareket etmeniz gerekiyor. Sizden nebevi metodla Kuranı satırdan sadıra indirmenizi, yani gönüllere ve zihinlere nakşetmenizi bekliyoruz."

Hocalardan sadece Türkiye sınırları içerisinde değil yurt dışında da bu hassasiyetle gayret göstermesini isteyen Erdoğan, "İslam düşmanlığının ve neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz. Bizler nasıl ailemizden, komşularımızdan, camilerimizdeki cemaatimizden mesul isek, yurt dışındaki insanımızdan da sorumluyuz. Din hizmetinin bu kadar istikrarlı, bu kadar yaygın bir şekilde verildiği bir başka ülke dünyada neredeyse yok. Bu açıdan Diyanet modeli diğer İslam ülkeleri için de güzel bir örnektir." ifadesini kullandı.

Diyanet modelinin tanıtımı için dünyadaki Müslüman alimlerle birlikte çalışılmasını tavsiye eden Erdoğan, Şura'da alınan kararların İslam dünyasıyla paylaşılmasında fayda gördüğünü vurguladı.

Şura'nın ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir uluslararası İslam Üniversitesinin kurulmasını önemsiyorum." dedi.

Notlar

Program, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir konuşma yaparak Şura kararlarını açıkladı.

Konuşmaların ardından Erbaş, Erdoğan'a üzerinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin bulunduğu tablo hediye etti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve bazı milletvekilleri ile eski Diyanet İşleri Başkanları Ali Bardakoğlu, Lütfi Doğan, Mehmet Nuri Yılmaz, Süleyman Ateş, Tayyar Altıkulaç ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Huriye Martı, Ramazan Muslu ve Osman Tıraşçı da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA