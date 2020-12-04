59 adet kaçak telefon ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

59 adet kaçak telefon ele geçirildi

04.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:21
59 adet kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te Eski Nizip yolu üzerinde uygulama yapan KOM ekipleri durdurdukları 2 araçta 59 tane kaçak cep telefonu yakaladı.

Gaziantep'te Eski Nizip yolu üzerinde uygulama yapan KOM ekipleri durdurdukları 2 araçta 59 tane kaçak cep telefonu yakaladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi Eski Nizip yolu üzerinde durdurdukları iki araçta çok sayıda kaçak telefon ele geçirdi. İki araçta yapılan aramada 59 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Batman'da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Batman'da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kırıkkale'de 553 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Kırıkkale'de 553 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Edirne'de bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi
Edirne'de bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Osman Kavala Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 59 adet kaçak telefon ele geçirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:23:45. #1.14#
title