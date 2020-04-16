42. evlilik yıl dönümlerinde sokağa çıkamayan çifte pastalı sürpriz Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında 42'nci evlilik yıl dönümlerinde evde kalan 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Vehbi Cömert ve kanser hastası eşi 62 yaşındaki Bilge Cömert'e Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir pasta götürerek sürpriz yaptı.

Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında 42'nci evlilik yıl dönümlerinde evde kalan 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Vehbi Cömert ve kanser hastası eşi 62 yaşındaki Bilge Cömert'e Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir pasta götürerek sürpriz yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Vehbi ve Bilge Cömert çifti evliliklerinde 42'nci yıla girdi. Bilge Cömert'in kardeşi Beyhan Elçora, Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayarak pasta talebinde bulundu. İsteği öğrenen Başkan Mustafa Demir, 42 yıllık evli çiftin habersiz olarak kapısına pasta ile giderek sevinçlerine ortak oldu.

Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, "Evliliklerinin 42. yıl dönümü dolayısıyla bir pasta alarak kendilerine ziyarete geldik. Mutluluklarına ortak olduk. Bildiğiniz gibi önemli bir süreç yaşıyoruz. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan bu virüs ile ilgili Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar dünyaya örnek oldu ve olmaya devam edecektir. Biz de bunun bir parçası olma, buna katkı sağlama ve sorumluluklarımızı yerine getirmek adına çok büyük bir hassasiyet ve gayret gösteriyoruz. Valiliğimizin öncülüğünde tüm Büyükşehir çalışanlarımız ve tüm kurumlar hep birlikte Samsun'da seferber olduk. Bu konuda da iyi gidiyoruz. Samsun'da da vakalarımız var. Türkiye ortalamasının altındadır. Samsun'da sağlık alt yapısı gayet iyi durumdadır. Tedavi süreci konusunda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Biz 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın taleplerine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Cömert çifti, kendilerine sürpriz olduğunu ve çok şaşırdıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ettiler. Çift, pasta keserek evlilik yıl dönümlerini kutladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA