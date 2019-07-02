4. Klarnet Kampı başladı

Türkiye'nin ünlü klarnet virtüozü Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Dündarlı Mahallesindeki çiftlik evinde düzenlediği Klarnet Kampı başladı.

5 gün boyunca sürecek kampta Türkiye'nin değişik illerinin yanı sıra Almanya, Avustrulya, Mekodanya'dan gelen 120 kursiyer klarnet konusunda eğitimler alacak. Akşam saatlerinde Türkiye'nin ünlü klarnetçileri Cengiz Yurtseven, Şeref Altınbaş, Bülent Altınbaş,Ödemişli Mehmet, Ozan Karademir, Vural Köfeci, Yunanistan'ın ünlü klarnetçisi Stavros Pazarentsis, Mekodanya'dan Çağdaş Evsen ile Dolapdere Big Gang konserler verecek. Kampın ilk gününde Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Hüsnü Şenlendirici ile kursiyerleri Kınık Belediyesi Sosyal Tesislerinde kahvaltı programında ağırladı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı konuşmada, "Kınık ilçemizde 4 yıldır bu kampı düzenleyerek ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan ünlü klarnetçimiz Hüsnü Şenlendirici'ye teşekkür eder, kursiyerlere başarılar dilerim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA