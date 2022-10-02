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Zonguldak haberi: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak haberi: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, farklı nitelik ve özellikte 29 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüphelilerin araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 14 adet uyuşturucu etkisi gösteren tıbbi ilaç, 1 adet hassas terazi, 2 adet delici ve kesici alet ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan O.K ve E.Ç., Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan E.Ç. serbest bırakılırken, O.K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Hisarcık Çaycuma 3. Sayfa Haberler

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