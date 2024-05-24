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Uşak'tan getirilen uyuşturucu haplarıyla yakalanan 6 kişi

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Uşak'tan aldıkları uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 6 kişi jandarmanın takibi ile yakalandı. Jandarma ekipleri araçta yapılan aramada uyuşturucu haplar, tabanca ve mermiler ele geçirdi.

Uşak'tan aldıkları uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 6 kişi jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ç., C.B., C.T., A.K., E.Ö., ve M.Ö. isimli şahısların Uşak'tan aldıkları uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getirecekleri yönünde bilgi aldı. Ardından şahısların kullandıkları aracı takibe alan ekipler gerekli güvenlik önlemlerin aldıktan sonra aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 166 adet uyuşturucu hap, tabanca, 9 mermi ve 3 adet boş kovan ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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