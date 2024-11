Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Fahrettin Koca'nın sessiz kalması gündem oldu

İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 5 gün sürecek duruşmanın ilk celsesi 2. gününde devam ediyor. Çete lideri Fırat Sarı'nın hemşiresi sanık Hasan Basri Gök, Sarı'nın tanıdığı doktorlar vasıtasıyla bebekleri 112'ye bildirmeden sevk ettiğini, Serdar Yüksel'in il dışı sevklerden 5 bin lira kazandığını itiraf etti.

FAHRETTİN KOCA'YA TEPKİ

Duruşma sosyal medyanın da gündemindeyken, tepkilerin odağında olayların yaşandığı dönemde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca yer aldı. Koca'nın konuyla ve mahkeme süreciyle ilgili hiçbir açıklama yapmaması gündem oldu. Eski bakan Koca'dan açıklama beklenirken, sosyal medyada bazı kullanıcılar "Çık sen de konuş" şeklinde tepkilerini ifade etti.

"ÇÜRÜK ELMA OPERASYONU"

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalıyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda ülkemizde bazı yenidoğan birimlerinde yaşanan ve hepimizi derinden üzen hadiseye de değinmek istiyorum. Ancak yargıya intikal etmiş, soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçilmiş bir dosya olduğu için detaylara giremeyeceğim. Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu', çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin ötesindedir. Biz hekimlerin meslek yemini, hayatı korumak ve insan sağlığını her şeyin üstünde tutmaktır. Bu yemine aykırı düşecek hiçbir şeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara müsaade etmeyeceğimizi kesin bir dille belirtiyoruz. Her zaman olduğu gibi yasa dışılık ve usulsüzlüklerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

YENİ DENETİM MODELİ

Yenidoğan bölümlerinde yaşanan skandalların ardından Memişoğlu, idari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerine dikkati çekti. Memişoğlu, "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda da uygulamaya alıyoruz. Sadece 2024'te 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318 olağan dışı denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler neticesinde çok sayıda 'faaliyet durdurma' ve 'idari para cezası' verdik; ayrıca suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.