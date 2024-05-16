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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan aramada bir araçta uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 42 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 4 bin 260 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince araçta bulunan şüpheli O.A. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve E.T. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Tosya Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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