Tokat'ta trafik kazasında yolda yürüyen vatandaşın kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yolda yürüyen bir vatandaşın son anda kurtuluşu bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta, Çeçenistan Caddesi'nden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı istikametine gitmekte olan 60 DC 415 plakalı Tofaş marka otomobil, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte terk istikametten gelen 60 AES 227 plakalı Ford marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine hızla gelen ambulans ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride ok gibi fırlayan otomobilin, karşı yönden gelen araca çarpması saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, yolda yürüyen bir vatandaşın son anda kazadan yara almadan kurtulduğu görülüyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - TOKAT