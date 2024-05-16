Su kanalında kaybolan çocuğu oğlu zanneden anne feryat etti

ADANA - Adana'da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler, arama çalışması başlatırken bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti. Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dalgıç polisler, kanala girerek çocuğu aradı, ancak bulamadı. Bu sırada meraklı vatandaşlar arama çalışmalarını film izler gibi izledi.

Oğlu zannedip feryat etti

Çalışmalar sırasında bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti. Bu sırada okuldan çıkan oğlunun eve döndüğünü öğrenen anne rahatladı.

Çalışmalar sürüyor

Dalgıç polislerin kanalda arama çalışmaları sürüyor.