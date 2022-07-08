Son dakika haberleri... AŞTİ'de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi Gelen son dakika haberine göre Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan alan güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba uzmanları çağrıldı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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