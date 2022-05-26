Saray'da eroin maddesi ele geçirildi - Haberler

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Saray'da eroin maddesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saray'da eroin maddesi ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri şüphe üzerine durdukları ticari taksi müşterisinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ'da polis ekipleri şüphe üzerine durdukları ticari taksi müşterisinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi Yüzüncü Yıl Atatürk Caddesi üzerinde seyreden ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan R.E.'nin yapılan üst aramasında eroin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Tekirdağ, Eroin, Saray, 3. Sayfa, Haberler

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