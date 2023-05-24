Samsun'daki sokak ortasındaki cinayete 6 tutuklama Sansun'da sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6"sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'daki sokak ortasındaki cinayete 6 tutuklama

SAMSUN - Sansun'da sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6"sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'nde 22 Mayıs'ta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Yalçınkaya sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.Silah sesleri üzerine olay yerine koşan gece bekçileri Kadir Yalçınkaya'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili S.Ö.ve 17 yaşındaki E.H.A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullandıkları tabanca ve tüfekle birlikte gözaltına alınan 7 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. C.S.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında 17 yaşındaki E.H.A.'nın da bulunduğu S.Ö., M.Y., K.Z., Ö.Ö.Ç. ve S.Ç. akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.