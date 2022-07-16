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Refüje çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Refüje çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 06.45 saatlerinde Karapınar ilçesi Akören Mahallesi Ötügen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K., idaresindeki 06 BDB 798 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Karapınar ve Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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