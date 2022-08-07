Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

 - Güncelleme:

Eskişehir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen kadın, kafasından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmet İnönü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title