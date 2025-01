Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir sigorta şirketinde yaşanan gizli aşk skandalı, sosyal medyada gündem oldu. Marsh Ltd şirketinde çalışan evli bir adam ile kadın çalışanın ofiste yaşadığı yakınlaşma, karşı binadaki meyhane müşterileri tarafından an be an kaydedildi.

İkili, ofisin camlarının dışarıdan görünmediğini düşünerek pencere kenarında yakınlaştı. Ancak Carlton isimli meyhanedeki yüzlerce kişi, karşı binada yaşanan her şeyi net bir şekilde görebiliyordu. Müşteriler cep telefonlarıyla anları kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Olay o kadar ilgi çekiciydi ki, pubda çalan müzik bile durdu ve herkes penceredeki olaya odaklandı. Görüntüleri paylaşan Alex Wilton, "Meyhanedeki herkes onları izliyordu ama onlar bundan tamamen habersizdi. Hatta sonrasında şarap içerek kutlama bile yaptılar" diye anlattı.

Skandalın en acı tarafı ise adamın eşinin de bu görüntüleri görmesi oldu. Eşinin ihanetini sosyal medyadan öğrenen kadının büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.

Olay sonrası her iki çalışan da işe gelmedi. Şirket yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.