Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir sigorta şirketi olan Marsh Ltd'de yaşanan gizli aşk skandalı, sosyal medyada viral oldu. Evli bir erkek çalışan ile bir kadın çalışanın ofiste yakınlaşması, karşı binadaki meyhanedeki müşterileri tarafından görüldü ve kaydedildi. İkili, camların dışarıdan görünmediğini düşünerek yakınlaştı, ancak yüzlerce kişi olayı izledi ve sosyal medyada paylaştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir sigorta şirketinde yaşanan gizli aşk skandalı, sosyal medyada gündem oldu. Marsh Ltd şirketinde çalışan evli bir adam ile kadın çalışanın ofiste yaşadığı yakınlaşma, karşı binadaki meyhane müşterileri tarafından an be an kaydedildi.

İkili, ofisin camlarının dışarıdan görünmediğini düşünerek pencere kenarında yakınlaştı. Ancak Carlton isimli meyhanedeki yüzlerce kişi, karşı binada yaşanan her şeyi net bir şekilde görebiliyordu. Müşteriler cep telefonlarıyla anları kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Olay o kadar ilgi çekiciydi ki, pubda çalan müzik bile durdu ve herkes penceredeki olaya odaklandı. Görüntüleri paylaşan Alex Wilton, "Meyhanedeki herkes onları izliyordu ama onlar bundan tamamen habersizdi. Hatta sonrasında şarap içerek kutlama bile yaptılar" diye anlattı.

Skandalın en acı tarafı ise adamın eşinin de bu görüntüleri görmesi oldu. Eşinin ihanetini sosyal medyadan öğrenen kadının büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi.

Olay sonrası her iki çalışan da işe gelmedi. Şirket yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ofis camlarının dışarıdan görünmediğini düşünen çift ilişkiye girdi, görüntüler viral oldu

Ofis camlarının dışarıdan görünmediğini düşünen çift ilişkiye girdi, görüntüler viral oldu

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısansar selim:

Böyle haberlerle hepimizin geleceğini zehirliyorsunuz kime ne faydası olacak bu haberin çok yazık bu haberi yapanlara

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıThe Nomad:

2015 senesinde gerçekleşmiş bir olay. Türkiyede son dakika olarak lanse ediliyor

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Böyle haberleri neden paylaşıyosunuz ki ne faydası var örnek haber mi bu

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

SENİN ÜLKENDE BİLE YASAK DEĞİLKEN ORDA NİYE YASAK OLSUN Kİ MALMISINIZ

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