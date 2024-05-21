Midyat'ta Eşini Bıçaklayan Zanlı Yakalandı

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalarda, eşini 10 yerinden bıçaklayan zanlı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs'ta ilçenin Gölcük Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında Medıa Almahmoud (28), evinde eşi A.A. tarafından 10 yerinden bıçaklandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Midyat Devlet Hastanesine sevk edilen Almagmodu'un hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Midyat Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalarda A.A. ile eşi arasında bir süredir kıskançlık sebebiyle tartışma yaşandığı tespit edildi. Şüpheli A.A. yurt dışına kaçma hazırlığındayken Cizre yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A.A., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ailenin çocuğu ise Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi. - MARDİN