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Mersin'de Zincirleme Kaza: 10 Ölü, 39 Yaralı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de meydana gelen zincirleme kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kazada bir otobüs ve 4 araç karıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri kamyon 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 39 kişi ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde otobanda iki binek araç ve bir kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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