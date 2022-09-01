Manisa haberi: Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Manisa 3. sayfa haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri yaklaşık 2 saat içinde yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Havadan ve karadan müdahale yapılan bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, orman işletme ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yangına müdahalede bulundu. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manisa 3. Sayfa Haberler

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