Kütahya'da İzinsiz Ekilen Haşhaş Bitkileri İmha Edildi

Kütahya'nın Emet ilçesi Yarış köyünde izinsiz olarak ekildiği belirlenen 3 bin 980 kök haşhaş bitkisi jandarma ekiplerince imha edildi.

Yarış köyünde bir vatandaşa ait tarlada haşhaş ekildiğini gören jandarma ekipleri, şahsın haşhaş ekim izni olup olmadığını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde haşhaşın izinsiz ekildiği belirlendi. İzinsiz haşhaş ekimi yapan şahıs hakkında adli soruşturma başlatılırken, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince haşhaşlar imha edildi. Tarla sahibi ise, haşhaşı gözleme ve çörek yapımında kullanmak için ektiğini, izin almak konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. - KÜTAHYA