Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme ekiplerince Narvas ve Narko alan uygulaması yapıldı. Özel harekat destekli gerçekleşen uygulamada Yayla Mahallesi'nde 7 noktada 239 kişi sorguladı. İş yerleri ile araçlarında kontrol edildiği denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, aranması olan 5 şüpheli yakalandı.

Gerçekleşen denetimde uyuşturucu ve kaçak göçmen yakalandı.