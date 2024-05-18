Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi tarafından özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı. Denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ve aranması olan 5 şüpheli yakalandı, ayrıca uyuşturucu ve kaçak göçmen de yakalandı.
Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme ekiplerince Narvas ve Narko alan uygulaması yapıldı. Özel harekat destekli gerçekleşen uygulamada Yayla Mahallesi'nde 7 noktada 239 kişi sorguladı. İş yerleri ile araçlarında kontrol edildiği denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, aranması olan 5 şüpheli yakalandı.
Gerçekleşen denetimde uyuşturucu ve kaçak göçmen yakalandı.